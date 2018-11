Boi escapa do matadouro por ser grande demais

Knickers

Leia maisCorpo de missionário deve ficar em ilha isoladaTurista fotografa momento de aflição de girafa ao tentar proteger …

Um boi gigantesco da raça Holstein-Frísia chamado Knickers está nas manchetes depois que seu dono o declarou – não oficialmente – a maior animal da Austrália. O “rapaz” de 7 anos pesa 1,4 tonelada e mede 1,94 metro.

O enorme ruminante destaca-se entre os outros do rebanho da fazenda em Myalup, uma cidade a cerca de uma hora e meia ao sul de Perth, a capital da Austrália Ocidental.

Holstein-Frísia são uma raça leiteira. O proprietário Geoff Pearson disse que o tamanho da Knickers o salvou do matadouro. “Ele era grande demais para entrar na cadeia da fábrica de exportação”, disse o agricultor à ABC News, da Austrália. “Temos uma alta rotatividade de gado e ele teve a sorte de ficar para trás”.

Embora gigante ele não tenha a menor chance de ser um campeão mundial. O maior boi do mundo, um Chianina chamado Bellino, mediu pouco mais de 2 metros em uma feira de gado, em Roma, em 2010.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Boi gigante escapa do matadouro

Boi gigante escapa do matadouro

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Fotógrafo constrói cidade miniatura para família de ratos

Japonês mostra diferença que corte de cabelo pode fazer

Mulher diz conversar com animais para curá-los

Mais galerias

Fotógrafo constrói cidade miniatura para família de ratos

Japonês mostra diferença que corte de cabelo pode fazer

Mulher diz conversar com animais para curá-los

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1297841’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL