‘Bohemian Rhapsody’ acerta nos atores, mas escorrega em detalhe sobre Brasil

(Foto: divulgação)

Chegou o dia! Bohemian Rhapsody, filme que retrata a vida do cantor Freddie Mercury e da banda inglesa Queen estreia nesta quinta, 1 de novembro, nos cinemas. O Virgula assistiu ao longa em uma cabine de imprensa e garante: é emocionante, divertido, dinâmico e entretém o espectador do início ao fim. Mas, tem um erro grotesco que pode irritar os fãs, principalmente os brasileiros.

Sabe-se que o Brasil foi importante para o Queen, que se apresentou no país em 1981, no Morumbi, em São Paulo, e depois em 1985 na primeira edição histórica do Rock in Rio. Aliás, fomos nós, os brasileiros, que criamos o hábito de cantar a música Love of My Life em uníssono, e essa menção é mostrada no filme.

O erro: em 1981, quando o grupo veio ao Brasil pela 1ª vez, Freddie Mercury já ostentava o seu icônico visual de cabelo curto e bigode. Porém, ao retratar o momento no filme, o ator Rami Malek, que interpreta o cantor, aparece de cabelos compridos e sem bigode, aparência antiga do astro. Outro deslize: a cena é sobre o show de São Paulo, mas são mostradas imagens do Rock in Rio, em 1985. Comidas de bola fortíssimas do diretor Bryan Synger.

Os atores

Um dos grandes acertos são os atores, que ficaram iguaizinhos aos personagens. No caso do britânico Gwilym Lee, a semelhança com o guitarrista Brian May é assustadora, parece que você está vendo ao próprio membro da banda quando jovem. É de cair o queixo. O jovem Ben Hardy, que faz o baterista Roger Taylor e Joseph Mazello, que vive o baixista John Deacon, também encarnaram os personagens direitinho.

Rami Malek é um caso à parte. Não deve ser nada fácil interpretar uma das maiores lendas da música: Freddie Mercury. E não é que o ator norte-americano se saiu muito bem na missão? Na cena final em que a apresentação no festival Live Aid, no estádio de Wembley é recriada, ele dá um showzaço, assim como Mercury fazia.

Porém, o Freddie vivido por Rami passa a maior parte do filme de cabelos compridos e sem o famoso bigode, marcas inconfundíveis do cantor. E, isso pode causar uma certa estranheza em quem assiste.

No resumo, Bohemian Rhapsody mostra a saga do Queen da forma mais didática e prazerosa possível. Excessos de sexo e drogas foram limados na edição, o que nos remete aos filmes nacionais sobre Cazuza e Tim Maia, que também tiveram esses temas ‘polêmicos’ amenizados. É um bom filme de Sessão da Tarde, para assistir com a família e entender um pouco mais da história do rock. Vai emocionar fãs antigos e conquistar novos.

Veja também: Atores que ficaram a cara de seus personagens

Quem é quem?

Ashton Kutcher na pele do cofundador da Apple, Steve Jobbs, no filme ‘Jobs’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Emma Stone no filme “Batalha dos Sexos”, interpretando a ex-tenista número 1 do mundo, Billie Jean King.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Margot Robbie no filme ‘Eu, Tonya’ sobre a vida da ex-patinadora no gelo Tonya Harding.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Selma Blair viveu a socialite Kris Jenner na série ‘American crime story: the people v. O.J. Simpson’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Natalie Portman interpretando Jacqueline Kennedy, uma das primeiras-damas mais icônicas dos Estados Unidos, no filme ‘Jackie’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Daniel Day-Lewis brilhando como o presidente dos EUA Abraham Lincoln no filme ‘Lincoln’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Mark Wahlberg como o jogador Vince Papale no filme ‘Invencível’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Naomi Watts no papel da princesa Lady Di no fime ‘Diana’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Jesse Eisenberg como o magnata do Facebook Mark Zuckerberg em ‘A Rede Social’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Helen Mirren vivendo a Rainha Elizabeth II no filme ‘A Rainha’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Will Smith na pele do boxeador Muhammad Ali no filme ‘Ali’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

James Franco dando vida ao alpinista Aron Ralston no filme ‘127 horas’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Jennifer Lawrence como a inventora Joy Mangano no filme ‘Joy: O Nome do Sucesso’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Sandra Bullock na pele da mãe de família Leigh Anne Tuohy no filme ‘Um Sonho Possível’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Charlize Theron no filme ‘Monster – Desejo Assassino’ sobre a ex-prostituta Aileen Wuornos.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL