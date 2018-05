‘Bohemian Rhapsody’: 1º trailer de filme sobre Queen é divulgado

(Foto: reprodução/ vídeo) Rami Malek como Freddie Mercury

Nesta terça, 15, o canal do Queen no Youtube divulgou o primeiro trailer do tão esperado filme Bohemian Rhapsody, que retrata a ascensão da icônica banda britânica pela ótica do vocalista Freddie Mercury, falecido em 1991.

Na cinebiografia, Rami Malek interpreta Freddie Mercury, Ben Hardy é Roger Taylor, Gwilym Lee faz o papel de Brian May e Joseph Mazzello vive John Deacon.

Os próprios músicos Brian May e Roger Taylor trabalham como produtores executivos no filme.

Bohemian Rhapsody estreia dia 2 de novembro nos cinemas. Confira o trailer:

Relembre atores que ficaram a cara de seus personagens:

Quem é quem?

Emma Stone no filme “Batalha dos Sexos”, interpretando a ex-tenista número 1 do mundo, Billie Jean King.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Margot Robbie no filme ‘Eu, Tonya’ sobre a vida da ex-patinadora no gelo Tonya Harding.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Selma Blair viveu a socialite Kris Jenner na série ‘American crime story: the people v. O.J. Simpson’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Natalie Portman interpretando Jacqueline Kennedy, uma das primeiras-damas mais icônicas dos Estados Unidos, no filme ‘Jackie’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Daniel Day-Lewis brilhando como o presidente dos EUA Abraham Lincoln no filme ‘Lincoln’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Ashton Kutcher na pele do cofundador da Apple, Steve Jobbs, no filme ‘Jobs’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Mark Wahlberg como o jogador Vince Papale no filme ‘Invencível’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Naomi Watts no papel da princesa Lady Di no fime ‘Diana’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Jesse Eisenberg como o magnata do Facebook Mark Zuckerberg em ‘A Rede Social’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Helen Mirren vivendo a Rainha Elizabeth II no filme ‘A Rainha’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Will Smith na pele do boxeador Muhammad Ali no filme ‘Ali’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

James Franco dando vida ao alpinista Aron Ralston no filme ‘127 horas’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Jennifer Lawrence como a inventora Joy Mangano no filme ‘Joy: O Nome do Sucesso’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Sandra Bullock na pele da mãe de família Leigh Anne Tuohy no filme ‘Um Sonho Possível’.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Charlize Theron no filme ‘Monster – Desejo Assassino’ sobre a ex-prostituta Aileen Wuornos.

Créditos: Reprodução

Quem é quem?

Fonte: Vírgula UOL