O casal Alael Matos e Nilva Matos completam “Bodas de Ouro”. 50 anos de vida a dois não é pra qualquer casal, só para os fortes. Em pensar que os dois tem 72 anos de vida, então só passaram 22 separados…é uma longa vida é uma linda história. Como qualquer casal passaram por muitos altos e baixos e incertezas.

O continuar juntos veio do amor, da paciência, do companheirismo, da cumplicidade, da parceria, do crer e da fé. Mas principalmente, da certeza que a escolha feita há 50 foi certa.

Acho muito interessante ainda hoje um não querer sair sem o outro, achar que falta algo quando ele ou ela não estão juntos. Os louros dessa união é a pequena grande família que construíram e que é formada por: 1 filho Fabio Henrique Matos, 2 filhas, Alice e Veruska Matos e ainda 1 nora, 2 genros, 4 lindas netas e 2 netos maravilhosos. E de muitos amigos que fazem essa família multiplicar. Muitas Felicidades ao casal e para essa familia!