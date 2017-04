Boa campanha garante calendário cheio ao Sinop para o ano que vem

Invicto e com a vaga garantida na final do Campeonato Mato-Grossense, o Sinop tem mais motivos para comemorar. Com a ida à decisão do estadual, o Galo do Norte garantiu calendário cheio em 2018 – a equipe vai disputar ao menos três competições, sendo duas delas nacionais: o Mato-Grossense, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.

O clube comemora as conquistas que irão ajudar a traçar o planejamento principalmente financeiro do time na próxima temporada. Se for campeão estadual, ainda terá vaga na Copa Verde.

Neste ano, o time já disputou a Copa do Brasil e caiu na segunda fase com a derrota para o Fluminense. A Série D do Brasileiro também já está garantida no segundo semestre com a vaga conquistada ainda no Mato-Grossense 2016. Ou seja, ainda tem chances de conquistar o acesso para a Série C do próximo ano.

O Sinop manteve boa parte do elenco que chegou ao vice-campeonato estadual em 2016 como o lateral Maycon, o zagueiro Marinho e o volante Dourado. Além disso, o treinador Marcos Birigui também seguiu à frente da equipe e os resultados não demoraram a aparecer.

No estadual, o Sinop tem a melhor campanha geral entre as equipes e o melhor ataque com 23 gols. O artilheiro também é do Galo do Norte – Andrezinho com 7 gols. Na última partida, a goleada sobre o Dom Bosco por 4 a 0. A equipe se classificou em primeiro lugar na primeira fase e venceu as duas partidas da semifinal.

O time volta a campo no primeiro jogo da final do Mato-Grossense no dia 30 de abril, para enfrentar o Cuiabá. A primeria partida será na casa do adversário sinopense.