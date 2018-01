Blue Ivy mostra quem manda ao pedir ‘calma’ a Beyoncé e Jay-Z no Grammy

(Foto: reprodução/ vídeo)

Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay Z mostrou quem manda na casa em uma cena bem peculiar que aconteceu na 60ª edição do Grammy, que rolou neste domingo, 28. Durante o discurso político de Camila Cabello, Jay e Bey começaram a aplaudir a cantora, mas Blue os interrompeu e pediu ‘calma’ para esperarem o momento certo de bater palmas.

A cena foi parar na internet e gerou vários comentários em tom de brincadeira como “O gesto simples de Blue Ivy mostrou como é ela quem comanda a casa Knowles-Carter” e “A única que pode parar Beyoncé e Jay-Z”.

As infos são do Extra. Confira o momento:

Blue Ivy pulled a “calm down relax. it’s not that serious” perfect stan twitter gif pic.twitter.com/zdhx4tdCHh

— sabree (@GOLDNVINTAGE) 29 de janeiro de 2018

Fonte: Vírgula UOL