Bloqueios em rodovias paulistas registram queda de 77,7%, diz governo

O governo de São Paulo informou hoje (27) pela manhã que, após as medidas anunciadas ontem pelo governador Márcio França, o número de bloqueios nas rodovias estaduais paulistas registrou queda de 77,7%, passando de 157 vias bloqueadas [total de vias paradas na manhã de sábado] para 35.

Segundo o governo, às 7h da manhã de hoje, havia ainda 35 interrupções em rodovias estaduais e duas em rodovias federais.

Ontem, após reunião com representantes dos caminhoneiros, o governador Márcio França anunciou a suspensão da cobrança do pedágio sobre o eixo levantado dos caminhões, o perdão de multas aplicadas no período e a redução do valor do diesel na bomba, com fiscalização do Procon. Hoje à tarde está prevista uma nova reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Também no sábado, o governador se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, e representantes dos caminhoneiros. No encontro, o governador repassou uma série de reivindicações dos caminhoneiros para ser discutida pelo governo federal, tais como a suspensão da cobrança de tarifa de pedágio para o terceiro eixo elevado dos caminhões, a garantia de que a redução de 10% no preço do diesel chegue às bombas nos postos de combustível e o aumento do prazo, de 30 para 60 dias, para o congelamento do valor.

Fonte: Agência Brasil