Bloqueios continuam nas rodovias de São Paulo

A greve dos caminhoneiros continua a interditar diversas rodovias que cruzam o estado de São Paulo no final da tarde de hoje (25). A Régis Bitencourt, que liga o estado ao Sul do país, registrava às 16h interdição em cinco pontos. De acordo com a concessionária Arteris Régis, havia paralisações nos quilômetros (km) 67 e 278 (no sentido Norte) e nos quilômetros 280, 385 e 477 (no sentido Sul). Segundo a concessionária, veículos leves estão passando livremente.

A Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, era uma das rodovias mais afetadas. Segundo a Concessionária Arteris Fernão Dias, às 16 horas havia nove manifestações com bloqueio no sentido Belo Horizonte, nos quilêmtres 925 (Itapeva-SP), km 858 (Pouso Alegre-MG), km 796 (São Gonçalo-MG), km 734 (Carmo da Cachoeira-MG), km 702 e km 691 (Lavras-MG), km 682 e km 680 (Perdões-MG), km 617 (Oliveira-MG), km 589 (Carmópolis de Minas-MG), e km 507 (São Joaquim de Bicas-MG).

No sentido São Paulo, havia paralisação nos km 754 (Três Corações-MG), km 692 (Lavras-MG), e km 677 (Perdões-MG). Em ambos os sentidos havia bloqueios nos km 485 (Betim-MG), km 513 (Igarapé-MG), km 871 (Pouso Alegre-MG), km 949 (Extrema-MG) e km 89 (Guarulhos-SP).

Os caminhoneiros também bloqueiam a rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Segundo a concessionária Nova Dutra, há bloqueios nos dois sentidos em Santa Isabel (SP), Jacareí (SP) e Barra Mansa (RJ). No sentido Rio de Janeiro, há paralisação em Guarulhos (SP) e Porto Real (RJ). No sentido São Paulo, há bloqueio em Arujá, Caçapava e Pindamonhangaba, municípios em São Paulo.

No sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, a concessionária Ecovias informou que há bloqueios nos acessos ao Porto de Santos, tanto na margem esquerda, pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, quanto na margem direita, pela rodovia Anchieta, na chegada a Santos.

A via Anchieta está com tráfego congestionado nos dois sentidos do km 23 ao km 24, devido às manifestações. Os protestos também provocam lentidão na rodovia dos Imigrantes, em ambos os sentidos, do km 23 ao km 24. Nos dois casos, o tráfego de veículos de passeio e ônibus foi liberado para passar pelas faixas da esquerda.

Segundo a concessionária Autoban, que administra o sistema Anhanguera – Bandeirantes, a rodovia Anhanguera, que liga São Paulo ao interior do estado, está com interdições nas regiões de Limeira (SP) e Sumaré (SP) no sentido capital. A alternativa é a rodovia dos Bandeirantes.

Fonte: Agência Brasil