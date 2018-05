Bloqueio na BR-040 gera congestionamento de 8 quilômetros

Caminhoneiros bloquearam hoje (23) um trecho da BR-040, a Rodovia Washington Luís, em frente à Refinaria Duque de Caxias (Reduc), na altura do quilômetro 113. O bloqueio gerou um congestionamento de 8 quilômetros na estrada no sentido Rio–Belo Horizonte.

Policiais rodoviários federais conseguiram convencencer os caminhoneiros a liberar a pista, ocupando apenas o acostuamento. Alguns motoristas estenderam faixas com críticas ao preço do diesel e pedidos de redução dos valores.

Sandro Gonçalves, da Associação de Transporte de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado do Rio do Janeiro, disse que os motoristas de caminhões sofrem com as elevadas tarifas, o endividamento alto e as dificuldades oriundas do processo.

“Nós estamos cansados. O embarcador não tem condições de pagar um frete digno para o transportador. A categoria dos caminhoneiros está falida. Estamos vendendo o almoço para comer a janta. O trabalhador está endividado, não tem condições hoje de manter a casa dele”, afirmou Sandro Gonçalves.

Na opinião de Sandro Gonçalves, para o preço final do combustível cair mais, seria preciso, além da retirada da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), negociar com os governadores a redução também do Imposto sobre Consumo de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Fonte: Agência Brasil