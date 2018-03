Blogueira forja viagem para Disney em foto no Instagram

Instagram Ela quer discutir a disparidade entre vida real e redes sociais

A foto perfeita de uma pessoa tomando café, que quando ela realmente experimenta a bebida, o café já esfriou. A pessoa que vai para Islândia e não consegue ver a Aurora Boreal e simplesmente pega uma foto do Google para compartilhar no Instagram. E aquela imagem “sem make” e “de cara limpa” que na verdade envolveu muita maquiagem. A blogueira Carolyn Stritch fez um pequeno experimento para lembrar o mundo sobre as falcatruas das redes sociais: ela começou a postar fotos completamente falsas em sua conta do Instagram, entre as imagens, uma que mostra Carolyn na Disney.

Leia maisBlogueira fit mostra ‘antes e depois’ e prova que somos todos …Blogueira fitness prova que corpo sarado só depende do look certo …

Para começar, Carolyn compartilhou uma imagem na cama tomando café com uma legenda sobre a vida aos 22 anos e a futura viagem para Disney. A imagem teve mais 15 mil curtidas. O problema é que não era o rosto de Carolyn na foto, ela tem 32 anos e não estava indo para Disney. Nem mesmo a mãe da blogger notou que havia algo errado com a foto.

Mas Carolyn foi além e editou uma imagem do castelo da Disney, parar simular que ela estava no local. Na imagem, ela é a única turista. Mesmo assim, a foto recebeu 18 mil curtidas no Instagram. “Eu manipulei imagens, acrescentei uma narrativa e apresentei como realidade”, escreveu Carolyn em seu blog. “Instagram é cheio de pessoas magras, prósperas, extrovertidas e populares. A verdade é que eu tiro essas fotos, pois são o tipo de imagem que eu gosto de ver. Ninguém quer me ver de pijamas, com meu cabelo bagunçado, sentada no sofá com meu laptop que é como eu passo a maioria dos meus dias”, acrescentou.

A blogueira espera que após criar fotos falsas e abrir o jogo, consiga criar conteúdo mais fiel à realidade, que seja agradável de ver, mas honesto. “Nós precisamos discutir a disparidade entre vida e real e mídias sociais”, concluiu.

Filmes da Disney em 2017

1 de 12

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Filmes da Disney em 2017

Vale a reflexão

Créditos: Tom Ward

Mais galerias

Comportamento

15 nomes de personagens da Disney colocados em crianças

Comportamento

A cabeleira de Marouane Fellaini

Comportamento

Como foi o primeiro casamento gay do Copacaba Palace

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL