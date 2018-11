Blogueira famosa é barrada no Museu do Louvre por causa de decote

(Foto: reprodução Instagram/ @mewsha)

Newsha Syeah, uma blogueira australiana famosa, foi impedida de entrar no Museu do Louvre, em Paris, França, por causa de seu vestido que, segundo o segurança local era muito decotado, ousado e mostrava demais.

No Instagram Stories, ela contou para os seus 236 mil seguidores: “Ontem no Louvre eu fui barrada pelo segurança por causa do meu vestido”.

Newsha também falou que o segurança foi extremamente grosseiro: “Ele fez os mais horríveis e repugnantes gestos e expressões faciais. Ele me xingou e, com olhos cheios de ódio, disse para eu me cobrir”. Continuou: “Fiquei com o coração partido. Foi preconceito”.

Em um post, a blogueira publicou a roupa que a impediu de entrar na “casa de Mona Lisa” e brincou com a situação: “Picasso poderia ter amado o meu vestido”.

