Blogueira ensina truque de delineado gatinho com grampo de cabelo

Acertar o delineador é tarefa que exige algum tempinho de prática. Nas primeiras tentativas, é absolutamente normal “errar” a mão, desenhar traços de tamanho e grossura diferentes, borrar os olhos e por aí vai. Essa é uma make desafiadora, realmente!

Por isso mesmo, toda ajuda é bem-vinda na hora de planejar o “gatinho dos sonhos”, aquele que fica perfeitamente simétrico e puxadinho nos cantos.

Há canetas com pontas especiais para o desenho, pincéis chanfrados, lápis-carimbo e muitos outros acessórios para investir e fazer bonito no look. Mas não é barato, viu?

Para a nossa alegria, uma blogueira de beleza acaba de encontrar uma solução que custa pouco ou quase nada para arrasar no delineado gatinho. Grampo de cabelo, minha gente!

BeautynMalia começa passando um pouco de delineador líquido na abertura do grampo, desse jeito aqui:

Depois, basta aproveitar o acessório como uma espécie de carimbo, aplicando nas extremidades dos olhos:

Tá acompanhando a gente? Pois bem, agora é hora de acertar o contorno e preencher o gatinho com o pincel do delineador.

Vá com calma nessa parte, tomando cuidado para não borrar a maquiagem à toa. O segredo é preencher tudo bem direitinho!

Se quiser limpar o excesso, tenha às mãos alguns cotonetes limpos. Voilà! Viu como é fácil fazer o gatinho com grampos?

Assista ao vídeo com o passo a passo dessa maquiagem logo abaixo 🙂

Uma publicação compartilhada por Malia (@beautynmalia) em Abr 2, 2017 às 11:21 PDT

Fonte: Vírgula UOL