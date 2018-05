Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Leia maisCatuaba Selvagem lança garrafa que se transforma em vuvuzela e o …

Uma blogueira de moda ganhou fama nas mídias sociais depois que suas enormes sobrancelhas – que cobrem a maior parte de sua testa – se tornaram virais.

Anzhelika Protodyakonova, 20 anos, de Yakutsk, na república Sakha da Rússia, apareceu nos holofotes quando uma pessoa tirou uma foto dela no ônibus e a compartilhou online.

A foto rapidamente se espalhou e ela tem mais de 90 mil seguidores no Instagram – e até mesmo sobrancelhas maiores.

A blogueira afirma que ela agora vive do dinheiro que ela ganha com publicidade em seu blog e ganha descontos de muitas empresas por causa de suas grandes sobrancelhas.

De acordo com a mídia local, a jovem queria imitar as grandes sobrancelhas do videogame de sucesso Angry Birds.

Anzhelika admitiu que ela estava envergonhada pela foto no começo, mas quando ela viu quanta atenção ela recebeu, ela decidiu abraçar a situação e começou a pintá-las ainda mais.

Ela agora mantém seus fãs atualizados com fotos regulares de suas sobrancelhas desconcertadas, posando em uma variedade de roupas.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais galerias

Animal selvagem misterioso

Mulher de 71 anos grávida

Giselle Kenj e suas cobras

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Animal selvagem misterioso

Mulher de 71 anos grávida

Giselle Kenj e suas cobras

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1281573’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL