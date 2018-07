Blog de Arthur Veríssimo no Virgula concorre a Oscar do jornalismo brasileiro

O blog de viagens do Arthur Veríssimo no Virgula concorre mais uma vez ao Prêmio Comunique-se, espécie de Oscar do Jornalismo no Brasil. Em 2018, a entidade premia os gurus do jornalismo. “É uma imensa felicidade poder participar desta premiação, principalmente nesta edição de 2018, sobre os gurus do jornalismo”, celebra o jornalista.

Em 2016, o mesmo blog foi vencedor na categoria de Cultura, Mídia Escrita, quando disputou o troféu com André Barcinski, da Folha de S. Paulo, e Luiz Carlos Merten, dO Estado de S. Paulo, entre outros.

Gosta do blog do Arthur Veríssimo? Vote aqui

Jornalistas e internautas em geral podem escolher os melhores profissionais entre os 10 indicados em cada subcategoria e categoria. A votação é totalmente online e está aberta até 8 de julho. Para votar é bem simples. Basta acessar aqui o site do prêmio e escolher seus preferidos.

Desde dezembro de 2015, Arthur está no Virgula para trazer inspiração com suas aventuras e descobertas em um blog de viagens que, muito além de dicas, traz histórias e experiências memoráveis. “Escrevo há mais de dois anos no blog do Virgula, em que tenho a completa liberdade de viajar e ir a todos os locais neste planeta, deste o Tibet ao centro de São Paulo”, conta Arthur Veríssimo.

Confira no site do prêmio a lista completa dos indicados ao Prêmio Comunique-se 2018.

Fonte: Vírgula UOL