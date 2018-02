Blocos imperdíveis do Carnaval de São Paulo; programe-se

Montagem/Júlia Moraes/Reprodução/Facebook Blocos de Carnaval de São Paulo

Quem é fã real de Carnaval já está se preparando como se fosse uma maratona. Descanso, nada de comidas pesadas e frituras, muita água.

Você não vai querer perder nada, certo? Para facilitar nossa vida nós listamos alguns blocos imperdíveis da folia. São opções que envolvem desde cortejos e bloquinhos à moda antiga, sem amplificação, até nomes mainstream como Rouge, Sidney Magal

Chega a dar frio na barriga de tanta ansiedade. Agora falta pouco, então segura a emoção que em poucas horas estaremos finalmente sob o reinado momístico.

Sexta

Cortejo do Bloco Afro Ilú Obá De Min

Horário: 19h às 22h

Concentração: Praça da República

Sábado

Bloco Tarado Ni Você

Horário: 10h às 16h

Concentração: Avenida Ipiranga x São João, Centro

Agrada Gregos – Sheila Mello + Adryana e a Rapaziada

Horário: 13 às 19h

Concentração: Obelisco do Ibirapuera

Atrações: Sheila Mello + Adryana e a Rapaziada + DJs

Bloco Carnavalesco João Capota na Alves

Horário: 14h às 19h

Concentração: Rua Artur de Azevedo x Oscar Freire

Domingo

Bloco Chá Rouge

Horário: 16h às 21h

Concentração: Av. 23 de Maio

Bloco do Sidney Magal

Horário: 17h às 20h

Concentração: Av. São Luís x Rua Coronel Xavier de Toledo, República

Atração: Sidney Magal

Segunda

Bloco Forrózin com Gilberto Gil e Liniker

Horário: 10h às 15h

Concentração: Av. São João, Centro (Bar Brahma)

Atrações: Mariana Aydar convida Gilberto Gil, Mestrinho e As Bahias e a Cozinha Mineira

Bloco Love Fest 2018

Horário: 12h às 20h

Concentração: Praça da República x Avenida Ipiranga

Blocos: Gaymada, Desculpa Qualquer Coisa, MinhoQueens, Viemos do Egyto, Meu Santo é Pop, Domingo Ela Não Vai e Viemos do Egyto

Shows: Bloco Meu Santo é Pop, As Bahias e a Cozinha Mineira, MC Linn da Quebrada, Liniker e Tássia Reis

Espetacular Bloco Da Charanga Do França

Horário: 9h às 14h

Concentração: Rua Imaculada Conceição, 151, Vila Buarque

Bloco Emo

Horário: 15h às 20h

Concentração: Rua Barra Funda, 630, Santa Cecília

Terça

Bloco Pagu

Horário: 15h às 20h

Concentração: Praça Pateo do Collegio, Centro

Carlos Capslock + Gop Tun = Gopslock no SP Beats

Horário: 17h às 22h

Concentração: Praça Do Patriarca, Centro

