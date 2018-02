Blocos de Rua realizam mais um esquenta hoje

Há exatamente uma semana do desfile, os Blocos de Carnaval de Rua de Cuiabá avisam: último esquenta antes do grande dia será nessa quarta-feira, 07/02, no Mandioca Pub – Praça da Mandioca. Vem Oyá Jejé, Divas Cuiabanas, Bloco da Mandioca e Imprensando o Bebum prometem fazer um Carnaval de Rua superior ao realizado no ano passado, com a presença de uma cantora baiana, além de toda a animação já conhecida.

Os grupos já esquentaram antes em algumas regiões da cidade, apresentando suas rainhas e temas. A Praça da Mandioca, onde a festa será realizada na terça-feira de Carnaval, 13/02, será mais uma vez o cenário de preparação para o grande evento.

Entre os temas apresentados, os Blocos vão destacar a figura carismática de Jejé de Oyá, as ruas como espaço democrático de folia, os ataques políticos aos direitos sociais e trabalhistas, além do amor em sua mais ampla diversidade.

CONHEÇA OS BLOCOS

Vem Oyá Jejé vai às ruas pelo terceiro ano consecutivo, homenageando Jejé de Oyá, colunista social, figura pública e referência na luta contra o racismo e homofobia. Jejé faleceu em 2016, aos 81 anos, o que motivou o grupo, que concentra artistas e amantes da rica cultura cuiabana, a imortalizar sua contribuição com o que melhor o representaria: alegria.

O Imprensando o Bebum já é bastante conhecido, especialmente para os festeiros, boêmios e (quase) onipresentes jornalistas. Com uma história de ensaios de bateria, muitas risadas, algumas cervejas e períodos desativados, o Bloco dos Jornalistas retorna às ruas em 2018 com uma grave denúncia: os direitos trabalhistas estão, literalmente, pulando! A organização em 2018 é novamente do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso (Sindjor/MT).

Um grupo jovem, com ar experiente, é o Bloco da Mandioca. Se uniu aos demais também em 2017 com uma identidade de defesa da cuiabania, do respeito à história da “Cidade Verde” e de carinho pelos bons tempos do Carnaval de Rua da Capital. O tema desse ano é “Rua: o espaço mais democrático da folia” e, nada mais simbólico do que descer o Centro Histórico para destacar tudo isso!

O Divas Cuiabanas sai às ruas pela primeira vez, mas chega em grande estilo: de plumas, paetês e muita purpurina. O grupo, encabeçado pelo decorador Jorge Katumba e pelo jornalista José Augusto Barbosa, se propõe a ser o Bloco da Diversidade, convidando pessoas LGBT ou qualquer um que não tenha medo das múltiplas formas de amar! As ‘divas’ estão prometendo uma respeitosa comissão de frente e já estão ensaiando as ‘coreôs’.

DESFILE

Na próxima terça-feira, 13/02, os blocos se concentram a partir das 15h na Praça Santos Dumont, e desfilam pelo Centro Histórico da capital mato-grossense até a Praça da Mandioca. A folia será garantida no trajeto, com atrações que incluem trio elétrico, bonecões, e uma cantora baiana surpresa.

Os abadás já estão sendo vendidos, com preços variados, dependendo do Bloco. Para mais informações, os contatos são: