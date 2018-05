Blake Lively dirigiu até o hospital em trabalho de parto, relembra Ryan Reynolds

Ryan Reynolds e Blake Lively

Ryan Reynolds fez uma revelação no Twitter, ao conversar com a esposa Blake Lively. O ator afirmou que, quando a atriz deu à luz a segunda filha do casal, Ines, foi ela quem dirigiu até a maternidade. Isso aconteceu em setembro de 2016.

Tudo começou quando Blake publicou um vídeo para divulgar uma cena de seu novo filme, A Simple Favor, em que vive uma personagem que some misteriosamente. Ao ver a questão “O que aconteceu com Emily?” surgir no Twitter da esposa, Ryan fez a revelação.

“Me diz você. Nós somos casados e foi você quem me levou ao hospital quando estava parindo. Então… O que aconteceu com Emily?”, contou.

Ryan e Blake são pais de Ines, de um ano, e da primogênita James, de 3 anos.



Fonte: Vírgula UOL