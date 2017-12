Blairo vice de Alckmin

O ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) ainda não desistiu do sonho em ser candidato a vice-presidente da República nas eleições do próximo ano. Representante dos barões do agronegócio, Blairo e seu partido, o PP, articulam o seu nome para vice na chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Mesmo com a pouca representatividade eleitoral de Mato Grosso no cenário nacional, os progressistas apostam na força política e econômica do agronegócio para emplacar o nome de Blairo Maggi.