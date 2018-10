Biquínis que vão bombar no verão! Confira tendências de moda praia desfiladas no SPFW

As peças de beachwear estão bombando nesta 46ª edição do São Paulo Fashion Week, que acontece nesta semana no espaço Arca, na Vila Leopoldina, na capital paulista. Babados e mix de estampas prometem ser as tendências nas areias e piscinas do próximo verão.

O estilista Amir Slama apresentou coleção baseada em tons candy, branco e laranja, além de estampas florais e divertidas, como frutas e verduras. As peças estão cheias de recortes geométricos, especialmente nos sutiãs.

A mineira Patricia Bonaldi estreou com sua primeira linha de moda praia. A coleção cápsula da PatBO trouxe muito volume, babados, franjas, estampas tropicais mais minimalistas e cartela de cores baseada no verde, branco e tons terrosos.

Borana

A estreante Borana mostrou uma coleção jovem e despojada com um rico mix de estampas que foi de animal print a florais elegantes. Nos recortes, combinou também os mais cavados com opções menos reveladoras.

