Biquíni da família real: Meghan e Harry viram estampa de coleção

Coleção de roupa de banho inspirada na família real

A loja online Bags of Love lançou uma coleção de roupas de banho inspirada na família real do Reino Unido, mais precisamente nos recém-casados Harry e Meghan. A linha inclui biquíni e shorts estampados com fotos dos pombinhos. As peças custam cerca de R$ 182, segundo o Mirror.

Entre as fotos que estampam a coleção lançada para o verão europeu, estão Meghan vestida de noiva, Harry no casamento e os dois juntos em momento romântico na cerimônia.

26 vezes em que Meghan e Harry se olharam apaixonados no casamento

Fonte: Vírgula UOL