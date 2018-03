Bienal divulga artistas selecionados por Gabriel Pérez-Barreiro

Pedro Ivo Trasferett Gabriel Perez-Barreiro

A 33a Bienal de São Paulo, que ocorre de 7 de setembro a 9 de dezembro, divulgou os oito artistas selecionados pelo curador-chefe Gabriel Pérez-Barreiro que terão projetos individuais. Os comissionados são: Alejandro Corujeira, Bruno Moreschi, Denise Milan, Luiza Crosman, Maria Laet, Nelson Felix, Tamar Guimarães, Vânia Mignone.

Haverá ainda uma série icônica de Siron Franco e homenagens a três artistas falecidos: o guatemalteco Aníbal López, o paraguaio Feliciano Centurión e a brasileira Lucia Nogueira.

Com título Afinidades Afetivas – inspirado pelo romance Afinidades eletivas (1809), de Johann Wolfgang von Goethe, e pela tese “Da natureza afetiva da forma na obra de arte” (1949), de Mário Pedrosa –, a Bienal pretende valorizar a experiência individual em vez de um recorte curatorial que condiciona uma compreensão pré-estabelecida.

“Como no texto de Mário Pedrosa, há uma proposta de investigação das formas pelas quais a arte cria um ambiente de relação e comunicação, passando do artista para o objeto e para o observador”, afirma texto divulgado esta semana.

“Presença, atenção e influência do meio são as premissas que norteiam a curadoria desta edição, numa reação a um mundo de verdades prontas, no qual a fragmentação da informação e a dificuldade de concentração levam à alienação e à passividade”, completa.

Com esse pano de fundo, a 33ª Bienal de São Paulo será composta pela soma de projetos individuais selecionados por Gabriel Pérez-Barreiro a sete mostras coletivas concebidas pelos artistas-curadores já anunciados: Alejandro Cesarco (Montevidéu, Uruguai, 1975); Antonio Ballester Moreno (Madri, Espanha, 1977); Claudia Fontes (Buenos Aires, Argentina, 1964); Mamma Andersson (Luleå, Suécia, 1962); Sofia Borges (Ribeirão Preto, Brasil, 1984); Waltercio Caldas (Rio de Janeiro, Brasil, 1946) e Wura-Natasha Ogunji (St. Louis, EUA, 1970).

SERVIÇO

33ª Bienal de São Paulo

Afinidades afetivas

de 7 de setembro a 9 de dezembro de 2018

Pavilhão Ciccillo Matarazzo, Parque Ibirapuera

www.bienal.org.br

10 destaques que podemos esperar da Bienal 2018

1. O curador-geral Gabriel Pérez-Barreiro

Gabriel convidou sete artistas para serem curadores e realizar sete exposições diferentes dentro da Bienal, aboliu tema, está preocupado em não cansar o público com excesso de informação. Gabriel nasceu em 1970.

Créditos: Divulgação

2. O artista e curador Waltercio Caldas

Grande mestre da arte brasileira, nasceu em 1946, no Rio de Janeiro, onde vive.

Créditos: Divulgação

Waltercio Caldas

O artista desenvolve uma reflexão histórica sobre forma e abstração

Créditos: Divulgação

Waltercio

Bastante reconhecido internacionalmente, ele representou o Brasil na Documenta IX, em 1992, e nas Bienais de Veneza em 1997 e 2007.

Créditos: Divulgação

3. A artista e curadora Wura-Natasha Ogunji

Nascida nos Estados Unidos, vive na Nigéria. É uma artista visual e performática.

Créditos: Divulgação

Wura-Natasha Ogunji

Wura-Natasha trabalha com um grupo de artistas e reflete questões de identidade e diáspora africana.

Créditos: Ema Edosio

Wura-Natasha Ogunji

Will I Still Carry Water When I am a Dead Woman, 2014

Créditos: Ema Edosio

4. Antonio Ballester Moreno

Espanhol, nasceu em 1977

Créditos: Divulgação

Antonio Ballester Moreno

Pesquisa história da abstração e sua história com a natureza.

Créditos: Divulgação

5. O artista e curador Alejando Cesarco

Uruguaio, nasceu em 1975, vive em Nova York. Usa diferentes formatos. Sua pesquisa é centrada em artistas que pesquisam tradução e imagem.

Créditos: Divulgação

6. A artista e curadora Claudia Fontes

Claudia Fontes nasceu em 1964, na Argentina e vive na Inglaterra. Explora objetos e pesquisas envolvendo percepção da cultura e natureza, espaço, história e sociedade. Na foto, “Foreigners”, 2015

Créditos: Arteba/Divulgação

Claudia Fontes

A argentina é nome destacado da arte contemporânea. Horse Problem, apresentada na Bienal de Veneza

Créditos: Divulgação

7. A artista e curadora Sofia Borges

Revelação da arte brasileira, Sofia Borges nasceu em 1984, em Ribeirão Preto, e hoje vive em São Paulo

Créditos: Divulgação

Sofia Borges, Swamp

Para a Bienal, Sofia prepara uma pesquisa sobre a tragédia e a forma ambígua.

Créditos: Divulgação

8. A artista e curadora Mamma Andersson

Uma das artistas suecas mais conhecidas internacionalmente, nasceu em 1964. A pintura figurativa nórdica da virada do século 19 para o 20 está entre suas referências.

Créditos: Divulgação

9. Levar arte para todos

Edição deve ter menos artistas e ter nível de compreensão para quem está lidando com arte de museu pela primeira vez. Ser uma exposição democrática foi um dos pontos defendidos por Gabriel Pérez-Barreiro em entrevista coletiva.

Créditos: Divulgação

10. Ver um panorama mundial

O curador-geral disse que espera ter 1/3 de artistas brasileiros, 1/3 da América Latina e 1/3 do resto do mundo. Mas são os artistas que farão a curadoria e ainda não se sabe todos que virão. Na foto, performance de Wura-Natasha Ogunji.

Créditos: Divulgação

