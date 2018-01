Bicicleta do Itaú deixa de ser gratuita em SP e diária custará R$ 8

Elisa Rodrigues/Secretaria Municipal de Transportes Bike Sampa, do Itaú

O programa Bike Sampa, do banco Itaú está sendo relançado nesta terça-feira (30). Não haverá mais o compartilhamento gratuito na primeira hora de viagem. Os usuários terão de ter um plano pago ativo. Eles podem ser diário (R$ 8), de três dias (R$ 15), mensal (R$ 20) e anual (R$ 160).

“As novidades já vinham sendo prometidas pela gestão João Doria (PSDB) desde o ano passado. A mudança do sistema, no entanto, começou a ser feita no último dia 19, o que exigiu a suspensão dos empréstimos, que vinham sendo feitos no modelo antigo, nos últimos dias”, afirmou a Folha de S. Paulo.

“Ao todo, serão 25 estações com 250 bicicletas. A retirada em cada uma delas pode ser feita com o cartão do usuário (opcional na hora da contratação do plano), com o código disponibilizado no app ou com o Bilhete Único, que deverá ser cadastrado na contratação do plano”, completou a publicação.

“O compartilhamento de bicicletas acontece em São Paulo desde 2012. Atualmente, o serviço conta com cerca de 800 mil usuários cadastrados, que já realizaram mais de 2,4 milhões de viagens na capital paulista”, completou.

Veja onde estarão as estações do Bike Sampa:

1. Largo da Batata: av. Brigadeiro Faria Lima, com Teodoro Sampaio

2. CPTM Pinheiros: r. Gilberto Sabino, 138

3. Rua Butantã: travessa da r. Butantã, 316

4. Praça Joaquim Roberto: av. Rebouças, 3.642

5. Rua Campo Verde: r. Campo Verde, 231

6. Praça Faria Lima: r. Cardeal Arcoverde, com Faria Lima

7. Esporte Clube Pinheiros: r. Angelina Maffei Vita, 524

1 de 6

