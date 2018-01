Bianca Bin fala do ritual ‘plante sua lua’ feito com sangue menstrual

Divulgação Bianca Bin

Bianca Bin, a Clara da novela O Outro Lado do Paraíso fez uma postagem em seu Instagram chamando suas seguidoras a participarem de um ritual chamado “plante sua lua”.

Para isso, eles devem coletar seu sangue menstrual e depositá-lo num jardim, vaso ou diretamente na terra. A atriz descreve o exercício como “simples, poderoso, curador e profundo a todas as mulheres” .

Em entrevista recente à revista “Glamour”, Bianca Bin disse que faz o ritual: “Plantar a lua é devolver o sangue para a terra. Uso o coletor menstrual e coloco o sangue nas plantas, diluído em água. É uma forma de fechar o ciclo. Isso mudou minha relação com meu corpo e com me entender mulher. O universo é uma grande potência feminina e é com essa força que busco me conectar sempre”, disse.

“Junto com seu sangue todas as impressões negativas que carrega a respeito de ser mulher: as memórias de abortos, traumas, abusos, violência ou maus tratos contra o seu feminino”, disse a terapeuta corporal Morena Cardoso, citada por Bianca na postagem.

Fonte: Vírgula UOL