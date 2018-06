Beyoncé vai fazer show no Brasil no início de 2019, diz jornal

Beyoncé

Beyoncé deve vir ao Brasil no começo de 2019, segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

“O ano de 2019 começará agitado com a vinda de Beyoncé e da banda Metallica ao Brasil. Os contratos com a Live Nation Brasil estão quase prontos”, afirmou Ancelmo.

Porém, não há informações de quantos shows serão feitos e se serão parte da turnê On the Run II, que a cantora apresenta com o marido, Jay-Z.

Fonte: Vírgula UOL