Beyoncé fica presa em palco e é resgatada com escada

Um problema técnico atrapalhou o show de Beyoncé e Jay-Z em show em Varsóvia, na Polônia, no último fim de semana.

Parte da estrutura do show ‘On The Run II’ não funcionou e a cantora de 36 anos acabou ficando presa em um dos palcos. A solução da equipe foi resgatar Beyoncé com uma escada.

Falha técnica em show de Beyoncé

Cantora é resgatada com escada em show, na Polônia

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL