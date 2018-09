Beyoncé e Jay-Z surpreendem fã com bolsa de estudos de US$ 100 mil durante show

Mikayla Lowry, de 17 anos, teve uma surpresa e tanto durante show da turnê ‘On The Run II’ de Beyoncé e Jay-Z. Ela ganhou uma bolsa de estudos de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 405 mil ) para pagar sua faculdade.

Leia maisAnitta se posiciona a favor da campanha #EleNão: “Não apoio …Cantora inglesa Dua Lipa adere à campanha #EleNão no TwitterVem conhecer o novo Chucky, do remake de ‘Brinquedo Assassino’

Ela e outros 18 amigos ganharam ingressos para o show em Phoenix, nos Estados Unidos. Eles estavam curtindo a noite quando o DJ da turnê anunciou que alguém da plateia “está fazendo uma diferença individual extraordinária no mundo” e, por isso, seria nomeado a uma das bolsas escolares da Shawn Carter Foundation e da BeyGood Initiative, instituições do casal que pretender doar mais de US$ 1 milhão em bolsas em 11 cidades norte-americanas diferentes.

Mikayla pretende cursar biologia marinha e foi escolhida por seu histórico de trabalhos voluntários e altas notas na escola. Há 10 anos, é membro de um clube que existe em todo o país que oferece atividades e alimentação para crianças carentes após o horário da escola. Ela e os três irmãos mais novos ficavam neste lugar após a morte do pai alcoólatra para que a mãe pudesse se desdobrar em dois empregos. Com o tempo, a jovem se tornou uma das principais voluntárias. Na escola, é ainda presidente de outros dois clubes.

Além deste conjunto de bolsas, Beyoncé e Jay-z têm outros projetos e fundos que ajudam jovens americanos a irem para a universidade. No ano passado, a Formation Scholars Award tornou possível que dezenas de meninas ingressassem no ensino superior.

Fonte: Vírgula UOL