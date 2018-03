Beyoncé e Jay-Z podem estar gravando clipe na Jamaica

Reprodução/Twitter Beyoncé e Jay-Z foram vistos na Jamaica

Jay-Z e Beyoncé estão na Jamaica e, segundo um jornal local, é para gravar um novo videoclipe!

Melina Matsoukas, diretora de do clipe de Formation, estaria com o casal por lá. Além do vídeo, eles estariam gravando uma nova música.

Recentemente, eles anunciaram a turnê conjunta On the Run II.

