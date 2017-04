Beyoncé, Cristiano Ronaldo, George Clooney: veja 20 famosos que têm ou esperam filhos gêmeos

Beyoncé e Jay-Z não são os únicos futuros pais famosos de gêmeos. Aos 55 anos, George Clooney, casado com a advogada de direitos humanos, Amal Alamuddin desde setembro de 2014, será pai de dois. A notícia foi revelada por Matt Damon, amigo do casal, em entrevista ao apresentador Matte Babel, do “Entertainment Tonight Canadá”, este ano. A previsão é que os filhos cheguem em junho.

Além de Clooney, outro galã pode estar a espera de uma dupla de filhos. Jogador de futebol do Real Madrid, o português Cristiano Ronaldo, 32, e sua namorada Georgina Rodríguez, 22, estariam esperando gêmeos por meio de barriga de aluguel, segundo informações do jornal britânico “The Sun”. O craque não desmentiu a notícia.

Mas você sabe todos os famosos que têm a graça de serem pais de filhos gêmeos? Relembre na galeria de fotos abaixo

Fonte: Vírgula UOL