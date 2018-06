Benedict Cumberbatch salva ciclista de um assalto na rua da casa de Sherlock Holmes

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch viveu Sherlock Holmes na série Sherlock, da BBC, que foi cancelada após quatro temporadas. Porém, uma tentativa de assalto marcou a vida do ator por uma coincidência incrível, justamente por conta de seu personagem na série.

Segundo o jornal The Sun, o ator saltou de um Uber para salvar um ciclista que sofria um assalto na rua Baker Street, justamente a rua onde o personagem criado pelo autor Sir Arthur Conan Doyle vivia.

“Eu levava Benedict e sua esposa para um clube, mas não sabia que era ele. Ao virar na Marylebone High Street, vimos quatro homens empurrando um ciclista. O passageiro, então, pulou do carro, correu e afastou os homens. Eles se voltaram contra ele e eu ajudei”, disse Manuel Dias, o uber que levava o ator, ao jornal.

Nesse momento, Manuel reconheceu Benedict Cumberbatch. “Foi algo surreal. Era Sherlock Holmes lutando contra quatro caras na esquina da Baker Street”, completou.

Fonte: Vírgula UOL