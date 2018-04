Ben Affleck surpreende menino fã de Batman com câncer terminal

Ator ligou para paciente e pagou passagem para a mãe dele conseguir ir ao hospital

O ator Ben Affleck salvou o dia de um menino de 11 anos refugiado da República do Congo, que enfrenta câncer terminal e está internado em um hospital em Atlanta, nos Estados Unidos. Makuta é fã do Batman e recebeu ligação do ator Ben Affleck via Facetime. O ator interpretou Batman no filme Batman vs. Superman: A Origem da Justiça, em 2016.

Leia maisDe Ben Affleck a Tiririca: veja 20 famosos que já foram acusados …Pai de Ben Affleck culpa Hollywood por vício em álcool do filho

Ao saber que a mãe de Makuta não tinha condições de viajar ao hospital, o ator ofereceu o pagamento da passagem dela para ir visitar o filho. O episódio foi compartilhado pelo hospital via Twitter.

Fonte: Vírgula UOL