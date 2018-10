Ben Affleck fala pela primeira vez sobre internação para tratar alcoolismo

O ator e diretor Ben Affleck, de 46 anos, usou o Instagram para agradecer aos fãs pelo apoio recebido durante sua internação para tratar o alcoolismo. Affleck foi internado pela ex-mulher, a atriz Jennifer Garner, mãe de seus três filhos, há mais de um mês e falou pela primeira vez sobre o assunto em post publicado na última quinta-feira (4).

No texto, ele diz: “nesta semana completo 40 dias em um centro de tratamento para vício em álcool e continuo em atendimento. A ajuda que tenho recebido da minha família, colegas e fãs significa mais do que consigo dizer. Tem me dado força e coragem para falar da minha doença com os outros”.

O ator comentou também sobre as dificuldades de vencer os vícios. Esta é a terceira vez que ele é internado. Em 2017 e 2001, Affleck também esteve em clínicas de reabilitação. “Lutar contra um vício é uma batalha difícil e que dura a vida toda. Por isso, ninguém está realmente fora de tratamento. É um comprometimento em tempo integral. Para as muitas pessoas que foram às redes sociais falar das suas jornadas com seus vícios, eu quero dizer obrigado. A força de vocês tem me inspirado e ajudado de forma que eu não achava ser possível. Me ajuda a saber que não estou sozinho. Se você tem um problema, pedir ajuda é um sinal de coragem, não fraqueza ou falha”.

E, completou: “com aceitação e humildade, eu continuo a me tratar com a ajuda de tanta gente e sou grato por todos que estiveram lá por mim”.

Fonte: Vírgula UOL