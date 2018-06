Bélgica perto das oitavas; Alemanha embola Grupo F

A Alemanha vive. No jogo mais emocionante da Copa do Mundo até agora, os atuais campeões saíram de uma possível eliminação precoce para grandes chances de classificação na última rodada. A vitória de virada contra a Suécia conquistada no último lance do jogo embolou o grupo F. Embolou de tal maneira que até a Coreia do Sul, que não tem nenhum ponto até agora, ainda tem chances matemáticas – ainda que remotas – de classificação. Mas para isso, precisaria vencer na última rodada

Os mexicanos vivem a Copa dos sonhos até agora. Venceram hoje (23) a Coreia do Sul por 2 x 1, mas ainda podem ser eliminados se perderem para a Suécia na última rodada. Em caso de vitória da Suécia e da Alemanha, essas duas seleções, além do México, ficariam com 6 pontos e a definição dos classificados seria por critérios de desempate, como saldo de gols, gols feitos, gols sofridos e confronto direto. As seleções desse grupo vão jogar a última rodada fazendo muitas contas.

Quem não precisa fazer conta nenhuma é a Bélgica, que venceu com autoridade a Tunísia por 5 x 2 eestá muito perto da segunda fase. Foi apenas a segunda goleada desta Copa, que tem tido resultados magros, vitórias apertadas, mesmo das seleções consideradas favoritas. A Bélgica é o ponto fora da curva nesse mundial. Dois jogos com futebol imponente e convincente, com bom desempenho de Lukaku e Hazard.

Há que se considerar, porém, que os Diabos Vermelhos tiveram pouco trabalho na Copa até agora. Enfrentaram duas das seleções mais fracas do mundial, Tunísia e Panamá, e tudo indica que jogará contra a Inglaterra apenas para definir qual das duas seleções será líder e vice-líder do grupo. Para a Bélgica, a Copa do Mundo só vai começar de verdade a partir da próxima fase.

Confira a tabela de classificação da Copa do Mundo.

Fonte: Agência Brasil