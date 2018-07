Belgas fazem festa na embaixada do país em Brasília após classificação

Uma ilha de alegria cercada de frustração por todos os lados. Assim pode ser definida a Embaixada da Bélgica em Brasília, seguramente o ambienta mais feliz em todo o território nacional na tarde de hoje (6). O local testemunhou um belo jogo do time europeu, comandado pelo trio De Bruyne, Hazard e Lukaku, na vitória por 2 a 1 sobre os brasileiros.

O clima na embaixada, diferentemente do que ocorria em campo, foi amistoso entre brasileiros e belgas durante todo o jogo. Tenda e arquibancada e um telão montados no quintal, decorado com bandeiras dos dois países, deixavam o ambiente agradável e aconchegante.

Donos da casa serviram cerveja e batatas belgas, para alegria dos convidados. Cerca de 60 pessoas, incluindo integrantes da comunidade belga em Brasília, autoridades brasileiras, amigos e parentes curtiram com entusiasmo o jogo. Com as duas torcidas presentes, os três gols da partida foram muito comemorados com gritos e buzinaços.

“Estou em êxtase”, definiu o embaixador Dirk Loncke, ao final do jogo. De fato, apesar da confiança no ótimo time belga, vencer o Brasil em um jogo de quartas de final de Copa do Mundo é sempre um feito.

A melhor seleção

“O time jogou muito bem, soube dominar o Brasil. Talvez seja a melhor seleção que já montamos. Vencer o Brasil dá muito ânimo e acho que se não for agora, não vai ser nunca mais”, afirma Jon Ludovic, conselheiro da embaixada.

A belga Manuella Alves, que vive no Brasil há 13 anos, era uma das mais empolgadas. “A Bélgica nunca chegou tão longe em um mundial e com uma expectativa tão grande vencer. Estou muito orgulhosa desse time”, afirma. Sobre o melhor em campo, ela não tem dúvida. “O Courtois [goleiro] fez toda a diferença. “Defendeu pelo menos umas quatro chances de gol do Brasil”, aponta.

Do lado brasileiro, uma ponta de frustração. O sargento do Corpo de Bombeiros Valderio Veloso, responsável pela área de relações internacionais da corporação, disse que o Brasil pecou na finalização. “Foi um jogo muito tenso, o Brasil teve chances e não acertou o gol. Me parece que o placar foi mesmo justo”, resume.

Falante do francês, o brasileiro se diz agora dividido para escolher entre dois países que dividem o mesmo idioma, já que as seleções da Bélgica e da França vão disputar entre si a vaga para as finais da Copa da Rússia. Os dois países se enfrentam na próxima terça-feira (10) para definir quem chegará a grande final, marcada para o dia 15 de julho, em Moscou.

Fonte: Agência Brasil