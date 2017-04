Beleza única de gêmeas albinas brasileiras está dando o que falar no exterior

As gêmeas de São Paulo, Lara e Mara Bawar estão chamando a atenção do mundo todo por causa de sua aparência impressionante. As duas, de 11 anos de idade, possuem albinismo, uma condição que causa falta de pigmentação na pele e no cabelo.

O fotógrafo Vinicius Terranova, também de São Paulo, fez um ensaio com as gêmeas chamado Flores Raras. Nas fotos, além de Lara e Mara, ele também clicou Sheila, irmã mais velha delas e que não possui albinismo, para mostrar o contraste e o quão bela a diversidade pode ser.

Após isso, as gêmeas assinaram contratos com a Nike, Insanis e Bazaar Kids, informa o site My Modern Met. Atualmente elas possuem mais de seis mil seguidores no Instagram.

Veja que lindas:

Fonte: Vírgula UOL