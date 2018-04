Belém e Manaus desligam sinal analógico de TV em 30 de maio

O diretor-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, informou (23), em Manaus, que o sinal analógico de TV será desligado na capital e nos municípios amazonenses de Careiro da Várzea e Iranduba no dia 30 de maio. Em Belém e mais 11 municípios paraenses, o desligamento será na mesma data.

Quadros divulgou a informação ao participar da entrega de kits compostos por conversores e antenas a famílias atendidas por programas sociais e que não têm aparelhos de televisão que captam o sinal digital. Até o momento, foram distribuídos entre famílias beneficiadas por programas como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida, e pela Tarifa Social de Energia Elétrica,160 mil kits, e a previsão é de entrega de mais 90 mil kits na região.

Amanhã (24), Quadros estará em Belém para conversar com os moradores sobre o desligamento do sinal analógico de televisão. Além da capital, terão o sinal analógico de TV desligado os municípios de Ananindeua, Barcarena, Benevides, Bujaru, Cachoeira do Arari, Colares, Marituba, Ponta de Pedras, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará e Santo Antônio do Tauá.

As famílias atendidas por programas sociais do governo federal no Pará também vão receber kits para recepção do sinal digital. A estimativa é que até esta ça-feira (24) seja entregue o kit de número 250 mil, na região.

Teresina



Além de Belém e Manaus, a região metropolitana de Teresina terá o sinal analógico de TV desligado em 30 de maio, informou a Anatel.

Até agora, 13 capitais já desligaram o sinal analógico de TV. Em todo o país, já foram distribuídos 9 milhões de kits de conversão.

De acordo com a Anatel, com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta. Essa radiofrequência será utilizada para ampliar a disponibilidade do serviço de telefonia móvel e Internet 4G no Brasil.