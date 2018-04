“Bebia quatro dias seguidos. Hoje, bebo um”, diz Gusttavo Lima

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima contou que diminuiu a quantidade de bebida alcoólica que ingeria diariamente e tudo isso graças a paternidade! O sertanejo é pai de Gabriel, que completa um ano em junho, e já tem mais um à caminho, já que sua mulher, Andressa Suita, está grávida novamente.

“Com 18 anos eu bebia três, quatro dias seguidos. Hoje bebo um e fico três de cama”, contou o sertanejo em conversa com Danilo Gentili, no The Noite. “Garrei uma paixão de tomar cerveja. Acordei hoje com a cabeça do tamanho de uma bateria, tive que tomar chá de boldo pra vir aqui”, disse.

Gusttavo Lima e o filho, Gabriel

Gusttavo o que mais mudou em sua vida, depois de ser pai. . “Depois que você tem filho, sua vida muda completamente. Você para de pensar em você e tudo já é pro menino, pro futuro do menino, vou trabalhar, fazer mais cinco shows para o futuro dele, deixar algo para ele. As noites que eu tenho deixado de dormir são muitas. A gente tem pouco tempo de folga e o pouco tempo quero estar com ele”, finalizou.



Fonte: Vírgula UOL