Bebê nasce em trem de Paris e ganha viagens grátis até os 25 anos

Cerca de 15 pessoas ajudaram no parto

Um bebê que nasceu em um trem de Paris no início da semana ganhou como prêmio o direito de usar o transporte de graça até completar 25 anos. A mãe do recém-nascido entrou em trabalho de parto em uma linha movimentada no oeste de Paris. O trem teve que ser evacuado e outras linhas redirecionadas por 45 minutos para a chegada do bebê ao mundo. Cerca de 15 pessoas ajudaram no parto. As informações são do Independent.

Leia mais

Um agente da linha de trem parabenizou a mãe e ofereceu viagens grátis ao pequeno até ele completar 25 anos. Essa não é a primeira vez que uma mulher entra em trabalho de parto durante viagem. Uma passageira deu à luz no ano passado em um voo que ia da Arábia Saudita à Índia. Em 2012, um motorista de ônibus ajudou uma passageira em trabalho de parto em Londres.

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Créditos: (Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Fonte: Vírgula UOL