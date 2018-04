Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando e precisa de cirurgia

(Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Leia maisPedro Leonardo faz palestras 6 anos após acidente: ‘Tive que me …Prato de casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle é vendido …

Ah Neath, uma bebê da cidade de Tbong Khmum, em Camboja, nasceu com uma deformidade gravíssima. Ela não tem a parte frontal do crânio e nem do cérebro.

Sua condição é causada por uma anencefalia, distúrbio que afeta a formação da cabeça durante o desenvolvimento embrionário, no qual o bebê nasce com o cérebro subdesenvolvido e sem a calota craniana. No caso de Ah Neath, o cérebro foi jogado para a parte de trás de sua cabeça, causando uma deformidade no tamanho também.

Segundo informa o Metro UK, os médicos locais dizem que a garotinha é saudável e pode sobreviver, mas tudo dependerá se os pais, Srey e Heang, conseguirem fundos para a cirurgia e tratamento, que são caríssimos.

“Eu sabia que havia algo muito errado quando ela nasceu. Eu chorei por dias e pedi para que as pessoas doassem dinheiro”, disse Srey. “Somos pobres e já vendemos a nossa casa para tentar salvar a nossa filha, mas precisamos de mais”.

“Estamos enfrentando dificuldades e lutando para que ela sobreviva. Nossa única esperança é que os médicos possam ajudar, ou um médico estrangeiro possa nos salvar”, fala a mãe desesperada.

Apesar da doença, Ah Neath recebeu alta e está hospedada na casa da família, em Ponhea Kraek.

Veja fotos:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Créditos: (Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Créditos: (Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Créditos: (Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Créditos: (Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Créditos: (Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Créditos: (Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Créditos: (Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Créditos: (Foto: ViralPress/ reprodução Metro UK)

Mais galerias

Conheça a bilionária mais jovem do mundo

Noivos se casam em supermercado

Vítima de ataque a ácido é finalista de concurso de beleza

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Conheça a bilionária mais jovem do mundo

Noivos se casam em supermercado

Vítima de ataque a ácido é finalista de concurso de beleza

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1277676’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL