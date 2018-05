Bebê é decapitado por médica durante parto natural na Escócia

Dois médicos tiveram que conduzir uma cirurgia para retirada da cabeça do bebê que ainda estava no útero da mulher

Uma médica decapitou um bebê por acidente durante uma tentativa de parto natural, segundo informações do Independent UK. A obstetra Vaishnavy Laxman, do hospital Ninewells, em Dundee, na Escócia, teria ignorado os pedidos da paciente para interromper o procedimento.

A médica teria pedido à paciente para fazer força e empurrar o bebê para fora, enquanto ela puxava a criança pelas pernas. O movimento fez com que o corpo do bebê se separasse da cabeça. Por conta da posição em que o bebê estava, uma cirurgia cesárea seria mais segura, segundo especialistas contaram ao Independent UK.

Após a morte do bebê, dois outros médicos tiveram que fazer uma cirurgia para retirada da cabeça da criança que ainda estava no útero da mulher.

Fonte: Vírgula UOL