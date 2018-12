Bebê do tamanho de barra de chocolate que nasceu de 5 meses sai do hospital

(Foto: reprodução/ Liverpool Echo/ Dailymail)

Sussie Bea Patrick, nascida em 28 de junho no Hospital Arrowe Park em Wirral, Inglaterra, é um dos menores bebês já registrados. Veio ao mundo com apenas 22 semanas e era do tamanho de uma barra de chocolate, pesando somente 1 quilo.

Muitos apostavam que a menininha não iria sobreviver. E se vivesse não sairia tão rápido do hospital. Os próprios médicos diziam que ela não teria uma qualidade de vida fora da clínica. Mas, os pais Jodie Marrin e Lee Patrick não desistiram de sua pequena. “Se ela está lutando para viver, nós também vamos lutar por ela”, disseram eles.

Pois bem, cinco meses após o nascimento, Sussie está saudável e foi liberada para ir pra casa passar o Natal junto dos papais. Isso que é felicidade!

Na época em que a bebê nasceu, Lee disse ao Liverpool Echo que a gravidez de sua esposa estava normal e sem nenhuma indicação de que Sussie nasceria prematuramente. Mas, de repente aconteceu:

“Jodie começou a se sentir mal, vomitar o tempo todo e isso durou cerca de 24 horas”, contou Lee. “Eu disse que íamos para o hospital, pois isso não estava certo. No caminho, dentro do taxi, ela começou a dar a luz. Entramos em desespero porque estava muito cedo para o parto. Dez minutos após chegarmos ao hospital, Sussie nasceu”.

As infos são do DailyMail. Confira fotos da pequena e linda Sussie:

