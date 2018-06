Bebê de 9 meses morre após ser atacada por cachorro da família

O caso aconteceu em Miramar, na Flórida, nos Estados Unidos

Uma menina de nove meses morreu após sofrer ataque de pit bull. Liana estava na casa da avó, sentada em uma cadeirinha de balanço quando o ataque ocorreu. O cachorro pertencia à família. As informações foram publicadas no site Mirror.

“Ela era a melhor coisa que já me aconteceu”, disse a mãe da menina, Brenda Villasin. O cachorro é um dos três que vivem na casa, ele chegou ainda filhote. O caso aconteceu em Miramar, na Flórida, nos Estados Unidos.

Beaux Tox

O labrador Beaux Tox nasceu com uma deformidade facial – que não afeta a sua inteligência -, causada pela falta de espaço para o seu desenvolvimento durante a gestação. Ele acabou sendo adotado, após ter uma vida difícil. Agora, é só alegria e tem até Instagram!

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL