Bebê de 6 meses baleado em escola no Rio será operado hoje

Um bebê de seis meses de idade baleado dentro de uma escola particular da zona sul do Rio de Janeiro está internado no Centro Pediátrico da Lagoa. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, a criança foi atingida em um dos ombros e o seu quadro é estável.

O bebê chegou às 22h ao hospital e passou bem a noite. Ele deverá ser operado hoje à tarde para retirar o fragmento de bala.

O menino estava com a mãe dentro do Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, quando foi atingido por uma bala perdida.

Fonte: Agência Brasil