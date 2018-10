Bebê de 5 meses tem 11 vermes retirados do olho

Médicos retiraram 11 vermes vivos do olho de um bebê com uma pinça. O bebê de cinco meses foi levado ao hospital depois que a mãe notou desconforto no olho. Os médicos viram inúmeros vermes rastejando na superfície do globo ocular e também dentro da pálpebra.

A criança, cujo sexo não foi relatado, foi levada para o Hospital N ° 1 de Xi’an, na capital da província de Shaanxi, no noroeste da China. Imagens do hospital mostram o procedimento para remover os vermes, que se acredita serem a Thelazia callipaeda – um nematoide parasita descoberto pela primeira vez na China há mais de 100 anos.

O procedimento levou 21 minutos, com médicos retirando os vermes vivos um de cada vez usando uma pinça. Segundo relatos, os parasitas foram enviados para análise, a fim de determinar mais detalhes sobre a infecção.

O bebê continua recebendo tratamento. A mãe disse aos médicos que ela não guarda cães ou gatos, mas observou que seu filho entra em contato com os animais de estimação de seu vizinho.

O Thelazia callipaeda foi descoberto pela primeira vez em olhos de cães infectados na China em 1910. Os parasitas infectam olhos de cães, gatos e seres humanos.

