Bebê baleado no Rio deve receber alta até amanhã

O bebê de seis meses de idade baleado dentro de um colégio particular no Rio de Janeiro deve receber alta até amanhã (17), segundo informações do Centro Pediátrico da Lagoa, onde ele está internado. A criança foi submetida a uma cirurgia para retirada de um fragmento de projétil do ombro, na tarde de ontem (15).

A previsão é que o bebê, internado no centro de tratamento intensivo (CTI), seja transferido para o quarto ainda hoje e liberado do hospital até amanhã. Segundo os médicos, o paciente dormiu bem e está numa situação estável.

Ele estava no colo da mãe, no interior do Colégio São Vicente, no Cosme Velho, quando foi atingido por uma bala perdida no ombro na noite de segunda-feira (14).

A Delegacia de Polícia do Catete (9ª DP), que investiga o caso, deve fazer uma reprodução simulada do incidente no início da tarde de hoje, de acordo com informações da Polícia Civil.

Fonte: Agência Brasil