Bebê baleado dentro de escola no Rio terá alta hoje, diz hospital

O bebê de seis meses baleado dentro de uma escola no Rio de Janeiro receberá alta ainda hoje (17), segundo informações do Centro Pediátrico da Lagoa, para onde foi encaminhado após ser atingido no ombro, na noite de segunda-feira (14). Ele passou por uma cirurgia na terça-feira para a retirada dos estilhaços de bala, vem reagindo bem e deve deixar o Centro de Terapia Intensiva até o final do dia.

A criança estava no colo da mãe, dentro do Colégio São Vicente, no bairro do Cosme Velho, zona sul, quando foi atingida pela bala perdida. A mãe tinha ido buscar o filho mais velho, que praticava atividade física no pátio do estabelecimento. A Polícia Militar informou que não havia nenhuma operação naquele momento nas comunidades mais próximas da escola.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do Catete (9aDP), que realizou, na noite de ontem, a reprodução simulada para identicar de onde partiu o disparo e entender o que aconteceu.

O pai do bebê usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o caso. Ele manifestou tristeza e disse “não existe lugar seguro no Rio de Janeiro, que nem na escola e nem no aconchegante colo da mãe nossos filhos estão livres do perigo”.

Fonte: Agência Brasil