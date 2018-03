Bebê abandonado em quarto de motel é encontrado após tiroteio

Reprodução Foram encontradas duas crianças

Um bebê foi encontrado em um quarto do motel Cranbook House, em Detroit, após tiroteio no local. James Couzens chamou a polícia após ser baleado. Durante operação policial no quarto onde a arma teria sido disparada, oficiais encontraram o bebê e mais uma criança menor de dois anos. As informações foram publicadas no jornal Metro do Reino Unido.

Leia maisHomem é multado por chamar policiais de ‘smurfs’ no FacebookMulheres de seios enormes estão insatisfeitas com tamanho e …

As duas crianças estavam bem e sem ferimentos. Os policiais divulgaram imagens dos menores na esperança de facilitar a localização dos pais.

Bebê zumbi

1 de 5

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Bebê zumbi

Bebê zumbi

Créditos: Reprodução/Amanda Queen Photography

Bebê zumbi

Bebê zumbi

Créditos: Reprodução/Amanda Queen Photography

Bebê zumbi

Bebê zumbi

Créditos: Reprodução/Amanda Queen Photography

Bebê zumbi

Bebê zumbi

Créditos: Reprodução/Amanda Queen Photography

Bebê zumbi

Bebê zumbi

Créditos: Reprodução/Amanda Queen Photography

Mais galerias

Inacreditável

Nem ciclone impede cerimônia de casamento

Inacreditável

Stella, a cachorrinha carente

Inacreditável

Rapaz tatua 90% do corpo de cinza: confira evolução

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL