Bêbado leva facada na cabeça e só percebe no raio-X

Faca na cabeça

Um raio-X surpreendente mostra uma faca de 10 cm presa no rosto de um homem de Johanesburgo, na África do Sul, depois que ele foi esfaqueado em uma briga ocasionada por bebedeira.

Incrivelmente, o homem foi para casa dormir depois da briga e disse aos médicos do Hospital Acadêmico Chris Hani Baragwanath, em Soweto, que seus únicos sintomas eram dor de cabeça e dor quando ele movia o olho esquerdo.

“Depois da briga, fui para casa e tentei limpar para tirar uma soneca. Meus amigos apareceram ”, disse o homem no British Medical Journal Case Reports, onde os médicos que o trataram relatam o caso.

“Eles me levaram para o hospital e tivemos uma pequena discussão porque não senti que fui esfaqueado. A única vez que percebi foi quando fizeram um raio-X no hospital em Germiston. Então o médico me disse que ia me mandar para outro hospital em Soweto, onde fiquei três dias inteiros antes da operação”, completou.

A lâmina ficou presa sob o olho esquerdo do homem anônimo e os médicos disseram que ela se alojou em um osso.

Fonte: Vírgula UOL