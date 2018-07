Bêbado diz que cachorro dirigia seu carro nos EUA

Scott Garrett em foto da Martin County Sheriff’s Office

Quanto álcool você tem que beber para imaginar o seu motorista tem quatro patas? Aparentemente, três vezes o limite legal na Flórida, ou “um monte de bebida”, como Scott Garrett, de Port St. Lucie, disse aos soldados depois que ele foi parado por dirigir de modo errático.

De acordo com o relatório da prisão, Garrett foi capturado por policiais da Polícia Rodoviária da Flórida em 16 de maio porque ele passou por um policial ao ir para o sul na I-95 em Martin County, perto de Port St. Lucie.

Garrett, de 56 anos, viajava abaixo do limite de velocidade quando oficiais o abordaram. Eles então cheiraram álcool e encontraram uma garrafa de rum no banco do passageiros.

Garrett supostamente disse ao policial que ele tinha brigado com sua namorada e depois pediu ao policial uma carona para casa. De acordo com o policial, Garrett disse que não estava dirigindo o Nissan, mas sim que seu cachorro estava dirigindo. Não há indicação de que havia um cachorro no carro com Garrett.

Garrett foi preso e acusado de dirigir embriagado. Ele terá que se apresentar à Justiça em 30 de julho.

Fonte: Vírgula UOL