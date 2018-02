Bêbada, mulher tenta destruir carro novinho em loja e precisa desembolsar R$ 77 mil

Reprodução Mulher chuta carro na China

Leia mais’Envolvimento’, de MC Loma, se torna o hit viral mais ouvido do …Os bonecos gigantes mais bizarros que já passaram por Olinda

Uma jovem precisou desembolsar £ 17 mil (R$ 77 mil) após uma tentativa de destruir com chutes e socos um carro novinho que estava em exibição em um centro comercial.

A mulher chuta o novo Alfa Romeo com seu salto alto e é contida por um segurança. Pouco depois, a polícia chega e tenta predê-la. A situação aconteceu em Nanjing, na China.

A filmagem mostra a mulher, que estava bêbada, tropeçando no carro vermelho. Com raiva, ela começa a chutar o carro repetidamente.

A concessionária disse que o veículo agora só pode ser vendido como usado, por isso, a jovem terá que pagar os R$ 77 mil para os reparos do carro.

Fonte: Vírgula UOL