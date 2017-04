BBB: você consegue lembrar a porcentagem dos vencedores de todas as edições?

O Big Brother Brasil 17 chega ao seu fim nesta quinta-feira (13). O reality, pelo segundo ano consecutivo, terá apenas mulheres na final. Se ano passado foram Maria Cláudia e Munik, neste ano é a vez de Emilly, Ieda e Vivian.

Nesses 15 anos da atração global, foram diversas as formas como os campeões chegaram ao prêmio, que começou como R$ 500 mil e agora já é de R$ 1,5 milhão. O Max, no BBB 9, por exemplo, venceu apertado. Já Diego Alemão, do BBB 7, ganhou de lavada.

Mas será que você é um espectador tão assíduo do programa a ponto de conseguir lembrar a porcentagem de cada um dos campeões? Faça o teste e descubra!

